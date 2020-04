Burgemeesters Midwestoverleg vragen federale overheid om mondmaskers te voorzien Valentijn Dumoulein

22 april 2020

15u10 0 Meulebeke Nu steeds meer nagedacht wordt over een exitstrategie uit de coronacrisis volgt ook de vraag hoe inwoners van onze steden en gemeentes aan mondmaskers zullen raken. Sommigen beloven die gratis uit te delen, anderen kijken eerst naar de federale overheid. De zestien burgemeesters die in het Midwestoverleg zitten schreven alvast een brief naar de federale regering met de vraag om er te voorzien.

In het Midwestoverleg zitten Ardooie, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke, Wingene, Lendelede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde ,Moorslede, Roeselare en Staden. De burgemeester komen geregeld samen om overleg over verschillende kwesties te praten. In Izegem dringt oppositiepartij STiP erop aan om gratis mondmaskers aan de inwoners uit te delen. Hetzelfde verhaal in Meulebeke, waar schepen Lieve Germonprez (Onafhankelijk) een gelijkaardige vraag stelt. Zowel Izegem als Meulebeke kijken in eerste instantie echter naar de federale overheid. “Wij zijn van mening dat zij in deze kwestie het eerst aan zet zijn”, zegt Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Daarom hebben we met de burgemeesters van het Midwestoverleg een gezamenlijke brief gestuurd waarin we vragen wat hun intenties op dat vlak zijn. We verwachten nog voor het eind van de week – wanneer de Nationale Veiligheidsraad bijeenkomt – een antwoord. Volgens info die ik krijg vanuit de regering komen ze vrijdag met concrete info over het gebruik en de verdeling van mondmaskers.”

Plan B

Als dat toch niet geval blijkt te zijn, is er ook een plan B. “We hebben al contacten met een lokaal bedrijf dat de mondmaskers kan leveren als blijkt dat de overheid dat niet doet”, aldus Bert Maertens. “Ook een groepsaankoop met de 15 Midwest-gemeentes behoort dan tot de mogelijkheden”, vult Dirk Verwilst van Meulebeke aan. Toch is er argwaan. “Wat als de lockdown op 4 mei opgeheven wordt? Kan de stad dan nog tijdig gratis mondmaskers voorzien?”, aldus Nadia Staes (STiP). “In dat geval kan de producent binnen de acht tot veertien dagen mondmaskers leveren”, besluit de burgemeester.