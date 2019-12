Burgemeester ontneemt bevoegdheden van schepen Lieve Germonprez: “Spelletje heeft lang genoeg geduurd. Dit is geen kleuterklas” Sam Vanacker

24 december 2019

09u44 14 Meulebeke Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) heeft de bevoegdheden van schepen Lieve Germonprez (VRIJ/onafhankelijk) afgenomen wegens ‘ongepast gedrag op de gemeenteraad’. Daarmee heeft de politieke crisis in Meulebeke een nieuw dieptepunt bereikt. De leden van de VRIJ-fractie zijn gekant tegen de geplande belastingverhoging die hun collega’s van de meerderheid willen doorvoeren, waardoor het meerjarenplan van Meulebeke er niet door geraakt.

Lieve Germonprez was als schepen bevoegd voor Sociale dienst, Wonen,Kinderopvang en Gezondheid, maar op het schepencollege van maandag besliste burgemeester Dirk Verwilst om haar die bevoegdheden af te nemen, waardoor Germonprez alleen nog in naam schepen is. De zet van Verwilst heeft alles te maken met de houding van de VRIJ-fractie (waarvan de leden sinds kort als onafhankelijken zetelen in de gemeenteraad) tegenover de geplande verhoging van de personenbelasting van 7 naar 7,5 procent. Vorige donderdag werd die verhoging nog weggestemd door een wisselmeerderheid van onafhankelijken, N-VA en ZorgSaam. Omdat die drie fracties samen meer zetels hebben dan de Lijst van de Burgemeester, kunnen ze tegen de wil van die laatste partij in gaan. Omdat het meerjarenplan rekening hield met die geplande extra belastingsinkomsten - 120.000 euro per jaar - komt dat er evenmin door.

‘Ik vertegenwoordig de stem van heel wat burgers’

“Ik ben verwonderd en vind dit een spijtige beslissing”, zegt Germonprez. “Ik hoop om alsnog tot een oplossing te komen en reik de hand naar de burgemeester. Vijf weken geleden had ik op het schepencollege gezegd dat ik niet kon akkoord gaan met een verhoging van de personenbelasting. De financiële toestand van de gemeente is op vlak van exploitatie zeker gezond. Vandaar dat het niet nodig is om de personenbelasting te verhogen. Ik vertegenwoordig hiermee gewoon de stem van heel wat burgers. Ik heb ook gevraagd aan de burgemeester om met hem in gesprek te gaan. Ik hoop dat we 2020 op die manier kunnen starten en zo tot een goede oplossing komen, zowel voor de CD&V als voor VRIJ.”

Meerjarenplan ook in het belang van de burger

Burgemeester Dirk Verwilst, die overigens zelf de leden van VRIJ aan boord haalde op zijn Lijst van de Burgemeester in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, houdt echter voet bij stuk. “Dit politieke spelletje heeft al lang genoeg geduurd. Met deze beslissing sturen we een duidelijk signaal naar mevrouw Germonprez dat het zo niet verder kan. Dit is geen kleuterklas.“

“De belastingverhoging is een noodzaak”, gaat Verwilst verder. “Bovendien hebben we al een toegift gedaan door de opcentiemen niet te verhogen. Ik kan respect opbrengen voor een visie, maar dan moet je wel met een waardig alternatief komen en dat is er niet.” Verwilst laat ook weten dat hij in het belang van het college en de burger handelde. “Haar oncollegiale gedrag en haar vele afwezigheden liggen me al langer op de maag. Wij hebben al meermaals de hand gereikt, maar die wordt niet aangenomen. Het is nochtans in het belang van de burger dat dit meerjarenplan uitgevoerd wordt.”

Als beide partijen het been stijf houden dreigt de politieke situatie in Meulebeke verder te ontsporen. Zolang het meerjarenplan niet goedgekeurd geraakt, zal de gemeenteraad over elke aankoop moeten stemmen. De lonen van het gemeentepersoneel en de andere lopende zaken blijven uitbetaald worden, maar alle grote investeringen uit het meerjarenplan waar nog geen aannemer voor aangesteld is, zijn automatisch geblokkeerd. In de vorige legislatuur maakte de gemeente Staden een gelijkaardige crisis mee. Die duurde negen maanden en kwam pas ten einde nadat burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) een gemeenteraadslid van oppositiepartij CD&V overtuigde om over te stappen naar zijn partij, waardoor de meerderheid hersteld was.