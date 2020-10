Britt aan de slag als nieuwe algemeen directeur van Meulebeke Valentijn Dumoulein

05 oktober 2020

15u13 0 Meulebeke Met Britt Schouppe (33) heeft Meulebeke sinds kort een nieuwe algemeen directeur, een functie die tot in de vorige legislatuur bekend stond als gemeentesecretaris.

Britt was tot voor kort diensthoofd bibliotheek en erfgoed bij de gemeente Knokke-Heist. “Een job die ik met veel passie en engagement ben aangegaan”, zegt ze. “Dat heeft me doen inzien dat ik graag organisatiebreed werk én denk. Dat ik graag uitdagingen aanga en dat hervormingen en reorganisaties me niet afschrikken, maar me net uitermate boeiend lijken. Die insteek deed me solliciteren voor de job in Meulebeke. Hoewel de coronaperiode een onzekere periode is voor iedereen, heeft die ook bewezen dat lokaal beleid een ontzettend grote impact heeft op ons leven. Hier mee aan het roer staan, is dan ook een prachtige opportuniteit.”

Britt, die gelukkig getrouwd is en met Conrad een zoontje van 4 heeft, is Master in de Politieke Wetenschapen en behaalde het diploma in 2009 aan de VUB. Nadien behaalde ze nog een diploma Specifieke Lerarenopleiding in Brugge. Dat ze net in dienst treed in een periode waarin het er in Meulebeke op politiek vlak woelig aan toe gaat, deert haar niet. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we met de administratie klaar staan om samen met de politiek ten dienste te staan val alle inwoners. Ik ben een bruggenbouwer die het algemeen belang van onze inwoners voorop stelt.”