Breuk aan waterleiding zet 15 huizen zonder water LSI

19 maart 2020

17u43

Bron: LSI 0 Meulebeke In de Oude Gentstraat in Meulebeke zitten vijftien gezinnen zonder water door een breuk aan de waterleiding. Ze kunnen terecht aan een standpijp in de Godshuisstraat 27 om water te krijgen.

De breuk deed zich donderdagnamiddag voor. “Een oorzaak weten we voorlopig niet”, zegt Raissa Verstrynge van De Watergroep, die de leiding afsloot. Daardoor zitten vijftien huizen in de Oude Gentstraat zonder water. Zij kunnen terecht aan een standpijp in de Godhuisstraat 27. “Om 18.30 uur zal de leiding nog even opengezet worden, zodat de bewoners toch nog even water kunnen krijgen”, besluit Raissa. “De definitieve herstelling moet tegen vrijdagmiddag achter de rug zijn.”