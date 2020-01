Braziliaanse toont leven in onze streek via YouTube-kanaal Valentijn Dumoulein

07 januari 2020

18u10 1 Meulebeke Ze leerden elkaar kennen via een online datingsite en ondertussen vormen Tom Debrauwer (36) uit Meulebeke en Vanessa Gomez (28) uit het Braziliaanse Natal een koppel. De Zuid-Amerikaanse verblijft momenteel in Meulebeke en maakt van de gelegenheid gebruik om onze streek en gebruiken via een YouTube-kanaal in beeld te brengen.

‘Lindas Borboletas, vrij vertaald ‘Mooie Vlinder’. Met dat YouTube-kanaal biedt Vanessa Gomez ons een inkijk in haar leven in onze contreien. Daarin zien we onder andere hoe ze recreatiedomein Ter Borcht in Meulebeke of het Sterrebos in Rumbeke verkent, maar evengoed hoe ze gaat kerstshoppen in Roeselare. “Met die filmpjes breng ik het leven in België in kaart voor mijn familie en vrienden”, vertelt ze. “Ik ben ver van hen verwijderd en het is mijn manier om hen op de hoogte te houden van mijn avonturen in dit land. Begin 2019 was ik al drie maanden in Nederland en toen heb ik grote delen van Europa bezocht, maar weinig foto’s en filmpjes genomen. Dat bekloeg ik me nadien zo erg, dat ik bij mijn bezoek aan België besloot een vlog (videolog – nvdr.) bij te houden.”

Online ontmoet

Cameraman van dienst bij die filmpjes is haar Belgische vriend Tom. “We hebben elkaar in de zomer van 2019 leren kennen via de online datingsite Latin Cupidos”, zegt hij. “Het klikte meteen en we hebben lange tijd gechat en gebeld voor Vanessa vorig najaar besloot om hier een paar weken te verblijven. De vonk sloeg over en we hebben een prille relatie. Midden februari moet ze terug naar Brazilië omdat haar visum dan vervalt, maar in de zomer zien we elkaar sowieso terug.” Eens in België begon Vanessa spontaan met haar YouTube-filmpjes en ze heeft de smaak te pakken. “We zijn ondertussen ook al naar Brugge, Damme en Sluis geweest en daar volgen ook nog filmpjes van”, zegt ze. “Later wil ik zeker ook nog Oostende en Amsterdam (opnieuw) bezoeken. Vooral Brugge was fantastisch. Jullie kerken zijn fantastisch!”

Van Roeselare tot...een wassalon

Dat ze naast bekende trekpleisters of grote steden ook ‘banalere’ dingen doet zoals een supermarkt of wassalon, gebeurt met een reden. “De prijzen van de producten en de waren die in de supermarkt liggen verschillen enorm van wat er bij ons te vinden is”, zegt ze. “Bijvoorbeeld een wassalon in beeld brengen klinkt misschien vreemd, maar in Brazilië kennen we dat concept helemaal niet. Voor ons is dat dus opmerkelijk en dus een reden om er een filmpje over te maken.” Ook Tom heeft ondertussen de smaak te pakken en heeft een eigen kanaal waar hij de kijker op een eenvoudige manier Nederlands wil leren. “Ik ken de basis van talen als Engels, Frans, (Braziliaans) Portugees, Spaans en Portugees en door Vanessa te ontmoeten kwam ik op het idee om enkele interessante tips met de wereld te delen. Ondertussen leer ik bij van Vanessa en zij van mij.”

Vanessa vertrekt straks terug naar Brazilië, maar deze zomer komt ze normaal terug. “En dan gaat het kanaal gewoon nieuwe filmpjes krijgen”, belooft ze. “Het is en blijft een leuke manier om deze streek aan mensen aan de andere kant van de wereld te tonen. Ik ben gek van jullie land en ik hou zelfs van de koude. Meulebeke is dan weer wat stiller, maar dat geeft niet. Er zijn ook grotere steden die zeker de moeite zijn.”

Het YouTube-kanaal van Vanessa vind je hier.

Dat van Tom vind je hier.