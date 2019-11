Brandweer organiseert Hoeverock voor Warmste Week Valentijn Dumoulein

29 november 2019

16u01 2 Meulebeke De brandweer van Meulebeke pakt op zaterdag 30 november uit met het festival Hoeverock op de Herenthoeve. Er komen drie bands optreden.

De avond is ten voordele van het programma Brandwonden Voorkomen van de Stichting Brandwonden en meer specifiek voor preventie bij kleuters en lagere schoolkinderen. De deuren van de Herenthoeve in de Heirentstraat openen om 19 uur. Er zijn optredens van Wuk?! (When Union Kills), Phoenix Rebellion en The Covernators. Alle opbrengsten gaan via de Warmste Week naar de Stichting Brandwonden. Er zijn pintjes en frisdranken aan 1,5 euro. De toegangsprijs bedraagt vijf euro.