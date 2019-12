Brand een kaarsje op Wereldlichtjesdag in zaal Aster Valentijn Dumoulein

02 december 2019

14u43 0 Meulebeke In Meulebeke vindt op zondag 8 december voor de vierde keer Wereldlichtjesdag plaats. Die dag kun je in zaal Aster in de Tieltstraat 49 een kaarsje branden voor alle dierbare overledenen.

Het gaat om een initiatief van de werkgroep van de drie Meulebeekse Facebookgroepen ‘Meulebeke Vroeger en Nu’, ‘Meulebeke Dier en Tuin’ en ‘Meulebeke Leeft’. “ Het voornaamste doel is nog altijd om vriendschap, begrip en hoop te bieden aan ouders, broers en zussen, grootouders en alle familieleden tijdens het rouwproces dat op het overlijden van een dierbare volgt”, vertelt Peter Raedt. “Iemand dierbaars verliezen, is het ergste wat je kan overkomen, maar het besef dat je niet alleen bent met je verdriet kan een ware steun zijn.”

Deelnemers kunnen op 8 december vanaf 18.30 uur voor twee euro een kaarsje kopen. Die kun je centraal in zaal De Aster in de Tieltstraat 49 plaatsen. Stipt om 19 uur start het kort en ingetogen Wereldlichtjesdag-moment.” Om 19.15 uur kun je nog napraten met een drankje. Meer info op de Facebookpagina Meulebeke Vroeger en Nu en via facebookmeulebeke@telenet.be.