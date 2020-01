Boek zet 95-jarig bestaan harmonie Vreugd in Deugd in de kijker Valentijn Dumoulein

31 januari 2020

17u49 0 Meulebeke Koninklijke Harmonie Vreugd in Deugd blaast liefst 95 kaarsjes uit en dat viert de muziekvereniging met de uitgave van het boek ‘Daar zit muziek in!’. Het gaat om een samenwerking met Inez Demarrez van heemkring Mulenbeca.

In het boek kom je te weten dat ‘Den Symphonieken Kring’ in 1886 al een voorloper van de huidige harmonie vormde, maar dat die op zijn beurt in 1925 het licht zag. “Tussen die startdatum en 1960 vonden we maar zeer weinig documentatie”, zegt secretaris Joost Pollet. “Gelukkig vond Inez heel wat info terug in de verslagen van de gemeenteraad en het schepencollege uit die tijd. Muziek was toen het enige vertier, terwijl mensen nu tal van bezigheden hebben en een instrument bespelen niet altijd meer prioriteit is. Gelukkig kunnen we op vandaag nog altijd op een tachtigtal trouwe leden rekenen.” Dat het er ooit anders in de harmonie aan toe ging, leren we via verschillende anekdotes. “Zo waren de regels indertijd heel wat strenger”, zegt Inez. “Leden moesten gehoorzaamheid aan elk bestuurslid zweren en vloeken was uit den boze. Er was immers een proost aanwezig.” De harmonie kende in die 95 jaar slechts drie dirigenten: Victor Vandenheede, Jules Verstraete en huidig dirigent Geert Defauw, die al sinds 1979 het stokje hanteert. Ook zij komen ruim aan bod, net als getuigenissen van een aantal anciens, van wie er ondertussen al drie gestorven zijn.

Praktisch

Het boek telt 96 bladzijden en kost 10 euro. Het is te koop via Joost Pollet uit de Godhuisstraat 9a of via 051/48.51.26 of bij heemkring Mulenbeca en in de lokale bib. Nu zaterdag 1februari brengt de harmonie ook een winterconcert met magie als centraal thema. Dat gaat om 20 uur door in OC Vonel. Kaarten kosten 11 euro. Goochelaar Koen Bossuyt komt ook langs.