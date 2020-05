Blokken kan voortaan ook in ontmoetingscentrum Vondel Valentijn Dumoulein

28 mei 2020

15u21 1 Meulebeke De gemeente zet de deuren van ontmoetingscentrum Vondel open voor blokkende studenten. Zij kunnen terecht in zaal Bottelarij, waar in coronatijden een veilige studeerplek op hen wacht.

Wie wil komen studeren, moet zijn werkplek reserveren op 051/54.13.80 of via bibliotheek@vondel.meulebeke.be. Geef je naam, adres, telefoon en de gekozen data door en je ontvangt een bericht met een bevestiging en het nummer van je gereserveerde tafel.

De studieplek is er in eerste instantie voor wie elders geen plekje vindt. Je reserveert telkens voor een hele dag, van 8 tot 18 uur en in het weekend van 10 tot 17 uur. Printen en kopiëren is niet mogelijk, maar er is wel wifi. Neem zelf je drank mee. Eten is niet toegestaan, behalve kleine versnaperingen die je werkplek niet vuil maken. Nadien moet je je werkplek zelf ontsmetten.