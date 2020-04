BlitZ eert coronahelden met muzikale boodschap: “Opgenomen in ons kot” Valentijn Dumoulein

14 april 2020

17u17 2 Meulebeke Ook Pieterjan Beheydt en Jens Declercq van kinderpopduo BlitZ zijn met de coronacrisis bezig. Hun agenda is plots leeg, maar in plaats van bij de pakken neer te zitten hebben ze een coronalied op kindermaat gemaakt.

“Normaal zat er in mei ook een nieuwe single aan te komen en de voorstelling van BlitZ 2.0, een nieuwe BlitZ waar we nog niet veel mogen over vertellen”, zegt het duo. “Deze plannen staan nu even ‘on hold’ omdat we er niet verder kunnen aan werken. Jammer, maar uitstel is gelukkig geen afstel. Er zijn veel ergere dingen in de wereld momenteel dan een uitgestelde release.”

De heren van BlitZ kunnen niet samenkomen om te repeteren of verdere voorbereidingen te treffen. Pieterjan zat de voorbije week in verplichte quarantaine door een vermoeden van corona. Dankzij de vele online manieren bleven ze contact houden en schreven ze ook een toepasselijke muzikale boodschap ’Samen tegen corona’. “Opgenomen zonder studio maar elk in ons eigen kot”, zeggen ze. “Met het nummer willen we de vele muzikale helden in dit coronaverhaal eren. En iedereen is een held, zowel de mensen uit de zorg als jij en ik die moeite doen om thuis te blijven. Ondertussen hebben we twee clips, een eerste versie vanuit ons kot en een tweede waarin kinderen via videochat mee dansen op het liedje.”

Je vindt de muzikale clip hier: