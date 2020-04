Bibliotheek Vondel organiseert afhaalpunt Valentijn Dumoulein

17 april 2020

Sinds kort organiseert ook de bibliotheek van Meulebeke afhaaldagen. Leners kunnen via mail, via de website of telefonisch hun boekenkeuze doorgeven en ontvangen daarna een tijdsslot waarop ze hun pakket kunnen afhalen.

De afhaalmomenten zijn wekelijks op dinsdag- en vrijdagnamiddag. De pakketten liggen klaar aan de ingang van de bib. Er is slechts 1 persoon toegelaten per 10 minuten en een persoonlijk bibliotheekbezoek is niet mogelijk.

Alle informatie hierover lees je op de website https://meulebeke.bibliotheek.be/de-afhaalbib of op de Facebookpagina.