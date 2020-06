Bibliotheek in OC Vondel is weer open Valentijn Dumoulein

02 juni 2020

15u55 0 Meulebeke De bibliotheek in OC Vondel is weer open. Je kan er weer boeken en andere materialen komen uitkiezen tijdens de gewone openingsuren.

De afhaaldienst sloot na de laatste ophaling op vrijdag 29 mei. In de bib gelden ook enkele veiligheidsmaatregelen in het kader van corona. Kom bij voorkeur alleen en beperk je bezoek tot maximum dertig minuten. Binnenkomen kan via de deur van leeszaal Lucifer. Materiaal inleveren, kan in de leeszaal op de tafels. Ingeleverde materialen worden 72 uur in quarantaine gehouden. Je handen ontsmetten is er verplicht. Er worden slechts tien bezoekers tegelijk toegelaten en de regels van social distancing gelden ook daar.