Bib viert twintigste verjaardag met taart (en reeks activiteiten) Valentijn Dumoulein

21 oktober 2019

14u01 1 Meulebeke De bibliotheek in ontmoetingscentrum Vondel viert in 2019 zijn twintigste verjaardag. Dat werd zaterdag tijdens de jaarlijkse verwendag in de bib gevierd met een taart in de vorm van het cijfer 20. Dit najaar volgen een reeks activiteiten in het kader van die verjaardag.

“Met de doopnaam ‘Vondel’ is er nog altijd een link naar de eerste bewoner van de site, namelijk borstelmaker-brouwer Camille Vandevondele”, vertelt bibmedewerker Rita Latrez. “ De naam past ook wonderwel bij alles wat met letters, woorden en boeken te maken heeft. Een bibliotheek dus.”

Op donderdag 14 november komt om 19.30 uur auteur Pieter Boussemaere langs. Hij praat er over ‘Klimaat in verwarring’. Met zijn boek ‘Tien klimaatacties die werken’ vertrekt hij vanuit de naakte feiten, vrij van ideologisch getouwtrek. Tickets kosten 5 euro.

Bob De Moor

Op dinsdag 19 november is acteur Bob De Moor voor de verjaardag van de bib te gast als lezer. Om 15.30 uur komt hij voorlezen. Hij leest een verhaal, dat tweemaal wordt onderbroken, waarop de aanwezigen het thema kunnen bespreken. De activiteit is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Op 22 november is er nog een voorleesavond met leerlingen van de Academie Woord en op 7 december is er tussen 10 en 12 uur Papierschepperij Moerman. Papiermaker Piet Moerman komt alles vertellen over hoe je een blad schept, koetst en perst. In het najaar zijn er ook nog tentoonstellingen met kunstvan Marc en Anneke Dejonghe en een retrospectieve van Frans Vercoutere.

Meer info via https://meulebeke.bibliotheek.be.