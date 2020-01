Bevoegdheden schepen Lieve Germonprez herverdeeld Valentijn Dumoulein

06 januari 2020

16u00 1 Meulebeke Het schepencollege heeft de bevoegdheden van schepen Lieve Germonprez herverdeeld. Ze verloor die wegens ‘ongepast gedrag op de gemeenteraad’ toen ze met haar partijgenoten tegen een belastingverhoging stemde.

Die beslissing heeft alles te maken met de houding van de VRIJ-fractie, waarvan de leden sinds kort als onafhankelijke in de raad zetelen, tegen de verhoging van de personenbelasting van 7 naar 7,5 procent. Er ontstond een wisselmeerderheid met N-VA en ZorgSaam en daardoor werd de stemming over het meerjarenplan uitgesteld.

Ondertussen is beslist dat burgemeester Dirk Verwilst de bevoegdheden Wonen, de werking van de Sociale Dienst, het Lokaal Opvang Initiatief, integratie en burgerwelzijn overneemt. Kinderopvang gaat naar schepen Danny Bossuyt en Thuiszorg naar Rita De Costere.

Schepen Germonprez verliest haar bevoegdheden, maar blijft schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en volgt ook de dossiers van dat comité op.

Meer over politiek

Lieve Germonprez