Beurtelings verkeer in Bonestraat door werken CDR

20 januari 2020

Vandaag, maandag 20 januari, starten in de Bonestraat werken in opdracht van Fluvius. Deze situeren zich ter hoogte van huisnummer 19 en zullen vermoedelijk tot 10 februari duren. Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer mogelijk maar door een wegversmalling is er beurtelings verkeer.