Bèreretrokoers trekt voor derde editie naar Tieltstraat Valentijn Dumoulein

10 september 2019

11u36

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Meulebeke De Bèreretrokoers is op zaterdag 21 september aan zijn derde editie toe. Tijdens de nostalgische wielerwedstrijd staat recreatief fietsen centraal. De start en aankomst verhuizen naar de Tieltstraat.

Door het stopzetten van café De Gilde in de Pittemstraat trekt de Bèreretrokoers richting Tieltstraat. “Amper een straat verder, dus dat valt makkelijk te overbruggen”, vertelt organisator Chris Verbrugghe. “Café De Snooker is voortaan de uitvalsbasis. We hopen opnieuw honderd deelnemers bij de volwassenen te mobiliseren. Zij starten om 18 uur met koersen. Eerst twee rondes onder begeleiding van een karavaan, daarna een koers van een uur. Winnen is niet de bedoeling, fietsen voor het plezier staat centraal.” De regels blijven dezelfde: wie wil mee doen, doet dat met een retrofiets met vitessen op de buis en wordt gevraagd om in retrowielerkledij op te dagen.”

Kinderen tussen 0 en 8 jaar kunnen om 15.30 uur al deelnemen aan een kleuterkores. De kleinsten fietsen 150 meter, de oudere drie rondes van 150 meter. Ieder kind mag op het podium met een medaille. Kinderen kunnen de dag zelf nog inschrijven. Volwassenen wordt aangeraden op voorhand in te schrijven via www.bereretrokoers.be.