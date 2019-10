Berencross op Ter Borcht lokt 4.500 toeschouwers Valentijn Dumoulein

06 oktober 2019

08u22 1 Meulebeke De zevende editie van de Berencross op recreatiedomein lokte zaterdag 4.500 sportliefhebbers. De wedstrijd was live op vtm te volgen, maar wie zelf naar Meulebeke afzakte kon met eigen ogen zien hoe Michael Vanthourenhout na een lange solo als eerste over de finish reed.

Naast het sportieve gebeuren konden we aan de zijlijn ook supporter Andreas Devos en zijn vrienden spotten. De jongeman was voor de gelegenheid in een berenpak gehuld en dat was niet toevallig. “Ik stap op 26 oktober in het huwelijksbootje met mijn vriendin Julie Donckels en dit is mijn vrijgezellenfeest”, zegt hij. “Normaal volgen we niet echt sportevenementen, maar voor de Berencross maakten mijn vrienden een uitzondering en ze waren zo vriendelijk een berenpak voor mij te regelen”, lacht hij. De jongeman moest voor de gelegenheid ook gepersonaliseerde bidonds verkopen. “We maken er een veredelde triatlon van”, klonk het bij zijn vrienden. “Zaterdagmorgen gingen we zwemmen, op de Berencross fietsen en zaterdagavond stappen.”, grapten ze.

Het is de laatste gewone Berencross tot oktober 2021. Volgend jaar gaat de veldrit in de Ethias-reeks niet door omdat op 9 en 10 januari al het Belgisch Kampioenschap veldrijden op het domein in Meulebeke neerstrijkt.