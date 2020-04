Belgisch UFO-meldpunt beleeft dankzij Elon Musk drukste maand ooit Valentijn Dumoulein

02 april 2020

13u19 0 Meulebeke Het Belgisch UFO-meldpunt noteerde de voorbije maand liefst 86 meldingen van ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen. Met dank aan een ‘UFO-golf’ die aan Tesla-baas Elon Musk toe te schrijven is, heeft het meldpunt er zijn drukste maand ooit op zitten.

Op 28, 29 en 31 maart en op 1 april zagen tientallen mensen in Vlaanderen een rij van bewegende lichtpunten van west naar oost voorbij vliegen”, zegt coördinator Frederick Delaere uit Meulebeke. “Door meer dan 50 mensen werd dit fenomeen waargenomen.”

Starlink-satellieten

Oorzaak van de verwarring bleken Starlink-satelietten van SpaceX, het bedrijf van Tesla-baas Elon Musk. “Die worden met regelmaat per zestig in een baan rond de aarde gebracht”, zegt Frederick. “Bedoeling is om in totaal 12.000 van deze satellieten te lanceren. De eerste dagen na de lancering zijn deze duidelijk zichtbaar bij helder weer. We verwachten dus ook de komende dagen nog waarnemingen hiervan te ontvangen.”

Recordaantal meldingen

Door het sterk toenemende aantal waarnemingen van deze satellieten werken de medewerkers van het meldpunt momenteel aan een informatiepagina om de burger over dit nieuwe fenomeen te informeren. Door deze waarnemingenreeks is de drukste periode bij het meldpunt sinds de oprichting in 2007 een feit. “Met maar liefst 86 UFO-meldingen in maart ’20 hebben we een absoluut record te pakken”, zegt Frederick. Dit jaar alleen al bereikten 149 meldingen het Belgisch UFO-meldpunt.