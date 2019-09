België eindigt elfde op WK heftruckrijden Sam Vanacker

21 september 2019

14u43 1 Meulebeke Peter Clarysse uit Meulebeke, Jimmy Vleminx uit Dilsen en Quentin Servais uit Vorst zijn vrijdag op de elfde plaats geëindigd op het WK Heftruckrijden in Duitsland. De drie zetten een sterke prestatie neer bij de teamproeven, maar op de individuele tests scoorde het Belgische team minder sterk. De winst ging uiteindelijk naar Duitsland.

Peter Clarysse uit Meulebeke, Quentin Servais uit Vorst en Jimmy Vleminx uit Dilsen plaatsten zich in juni voor het WK nadat ze respectievelijk de derde, tweede en eerste plaats haalden op de Belgian Lindecup, het jaarlijks kampioenschap heftruckrijden. “Tijdens de teamproeven werden we zesde op achttien landen”, vertelt Peter, die bij diepvriesgroentenbedrijf Ardo in Ardooie werkt. “Maar om de vijf jaar worden er ook individuele proeven georganiseerd en daarbij hebben we een stuurfoutje gemaakt. Daardoor verloren we veel punten en zijn we in het eindklassement slechts elfde geworden.”

Maar Peter laat het hoofd niet hangen, wel integendeel. “Het was een pracht van een ervaring. De sfeer en de kameraadschap tussen deelnemers waren ronduit fantastisch. Bovendien was de organisatie door Linde Motrac piekfijn verzorgd. Eigenlijk zou elke heftruckchauffeur ter wereld het WK eens moeten meemaken. Ik ga alvast alles op alles zetten om me volgend jaar opnieuw te plaatsen voor het WK.”