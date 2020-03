Belbushalte Sint-Vincentius verhuist naar Karel van Manderstraat Valentijn Dumoulein

03 maart 2020

03 maart 2020

Meulebeke Sinds begin deze maand is de belbushalte Sint-Vincentius in de Bonestraat weggenomen. Er komt een nieuwe halte in de Karel van Manderstraat.

De halte verwees uiteraard naar het voormalige rusthuis dat daar lag. Dat is onlangs gefusioneerd met Ter Deeve in het nieuwe rusthuis Zonnewende in de Karel van Manderstraat. Daarom verhuist de halte dichter bij het nieuw rusthuis. De nieuwe belbushalte heet De Zonnewende. De belbushalte Ter Deeve in de Bonestraat blijft.