Bedrijvenbelasting geldt voortaan voor alle bedrijven op één adres VDI

12 september 2019

16u05

Bron: VDI 0 Meulebeke De gemeente heeft een aanpassing doorgevoerd op zijn bedrijvenbelasting die het begin dit jaar introduceerde. Die bedraagt 100 euro per bedrijf.

“Maar er was even onduidelijkheid over meerdere bedrijven die op hetzelfde adres zitten”, vertelt financiënschepen Paul Demeulemeester (Lijst van de Burgemeester). “In ons eerste ontwerp stond dat slechts één BTW-nummer op het adres die belasting moest betalen. Ook als er dan nog meerder BTW-nummers op dat adres staan. Na een opmerking door het Agentschap Binnenlands Bestuur is dit aangepast. Voortaan moeten alle BTW-nummers die aan één adres gelinkt zijn de bedrijvenbelasting betalen.” Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij startende ondernemers die een gebouw delen. De belasting geldt ook op vzw’s met een economische activiteit. Vzw’s met een socio-culturele activiteit hoeven de belasting niet te betalen.