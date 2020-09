Basisschool Sint-Antonius heet voortaan ’t Veld Valentijn Dumoulein

02 september 2020

10u17 5 Meulebeke Basisschool Sint-Antonius in Meulebeke heet vanaf dit schooljaar basisschool ’t Veld. Dat heeft directeur Koen Ameye op de eerste schooldag bekendgemaakt.

De naamsverandering naar ’t Veld hoeft niet te verbazen, zegt de directeur. “Na al die jaren staan we in de volksmond nog altijd bekend als de school van ’t Veld”, legt Koen Ameye uit. “De school probeert telkens mee te evolueren met de maatschappij en na al die jaren is de tijd rijp om onze naam en het logo te wijzigen. De school ligt al meer dan tachtig jaar op de grens tussen Meulebeke, Ardooie en Pittem en de streek staat hier bekend als ’t Veld. De school ligt ook letterlijk op wandelafstand van provinciaal domein ’t Veld. We werken verder met een nieuwe visie waarin de katholieke dialoogschool de basis blijft en in het verlengde ligt van de visie van onze stichters, de Zusters van de Heilige Kindsheid in Ardooie.”

Het nieuwe logo van de school bevat een vosje, die meteen ook de mascotte van de school wordt. De kleuren groen en oranje verwijzen dan weer naar de natuur, positivisme, warmte en enthousiasme.