Automobiliste botst tegen paal: echtgenoot en dochter lichtgewond VHS

24 mei 2019

In de Veldstraat in Meulebeke is donderdag rond 14.45 uur een ongeval gebeurd. Een vrouw reed er met haar wagen in de richting van het centrum toen ze in een lichte bocht de controle over haar stuur verloor. Het voertuig belandde links van de weg in de gracht en raakte een betonnen elektriciteitspaal. De echtgenoot en de dochter van de bestuurster raakten lichtgewond door rondvliegende glasscherven. Het gezin werd naar het ziekenhuis overgebracht.