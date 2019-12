Automobilist belandt onder invloed in weide: maand rijverbod VHS

02 december 2019

19u43 0 Meulebeke Meulebekenaar B.C. heeft een rijverbod van een maand en een boete van duizend euro gekregen voor een ongeval onder invloed.

B. was eerder dit jaar een avondje uit met vrienden en had zich voorgenomen niet meer te rijden die avond. De drank vloeide rijkelijk, maar toen puntje bij paaltje kwam, werd de man door zijn vrienden toch min of meer gedwongen om achter het stuur te kruipen. B. gaf toe, maar dat draaide verkeerd uit. Even verderop raakte hij met de wagen van een vriend van de weg en belandde in een weide. Daarbij vernielde de wagen zestien omheiningspalen. Toen de politie B. een ademtest afnam, liet de Meulebekenaar 1,8 promille alcohol in het bloed optekenen. Het leverde hem een maand rijverbod, en een effectieve boete van net geen duizend euro op. Omdat de man beseft dat rijden en drinken niet samengaan, legde de politierechter hem geen alcoholslot op.