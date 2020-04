Auto knalt op metalen liggers: bestuurster zwaargewond maar niet meer in levensgevaar Hans Verbeke

25 april 2020

06u30 6 Meulebeke In de Nijverheidsstraat in Meulebeke gebeurde vrijdagavond laat een zwaar ongeval. Een bestuurster ging er uit de bocht en sloeg met haar wagen te pletter tegen gestapelde metalen liggers. Die drongen door de voorruit van de auto naar binnen. Het slachtoffer, een vrouw van 30 uit Pittem, raakte zwaargewond.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het ongeval deed zich vrijdagavond rond 23 uur voor. Een vrouw verloor om nog onbekende reden in een bocht naar rechts langs de Nijverheidsstraat naar de controle over haar Seat-personenwagen. Dat gebeurde toen ze naar het kruispunt met de Randweg reed. Het voertuig belandde links van de weg, waar op de parking van een voormalige drankenhandel de onderdelen liggen van een gebouw dat recent aan de overkant van de straat werd gesloopt.

Via koffer geëvacueerd

De klap was bijzonder hevig. De Seat sloeg te pletter tegen een voorraad gestapelde metalen liggers. Die drongen het voertuig binnen via de voorruit, tot tegen de hoofdsteun van de voorste zetels. De 30-jarige bestuurster uit Pittem raakte daarbij zwaargewond aan het hoofd maar bleef wel bij bewustzijn. De brandweer evacueerde haar voorzichtig via de kofferruimte uit het wrak. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het AZ Delta in Roeselare overgebracht. Aanvankelijk werd gevreesd voor haar leven maar intussen is haar toestand stabiel. Door het ongeval was er een hele tijd geen doorgaand verkeer mogelijk op de Nijverheidsstraat.