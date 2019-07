Asbest vrijgekomen bij garagebrand Alexander Haezebrouck

26 juli 2019

22u07 0 Meulebeke In de Gentstraat in Meulebeke is vrijdagavond is omstreeks 19 uur een zware brand ontstaan in een garage achter een woning. “Omdat bij die brand asbest is vrijgekomen hebben we gevraagd aan omwonenden om ramen en deuren dicht te houden”, zegt Lieven Rijckaert van de hulpverleningszone Midwest.

De brand ontstond in een alleenstaande garage achter een woning langs de Gentstraat. Dat zorgde meteen voor een enorme rookontwikkeling. “De garage stond volledig in lichterlaaie toen we toekwamen”, vertelt Lieven Rijckaert van de hulpverleningszone Midwest. “het vuur zelf hadden we snel onder controle, maar het asbest dat was vrijgekomen was een groter probleem. We hebben dan ook gevraagd aan omwonenden om hun ramen en deuren dicht te houden. Na het blussen van de brand hebben we al het asbest kunnen afdekken. De stukjes asbest die verspreid lagen hebben we opgeruimd.” De garage waarin heel wat werkmateriaal stond is volledig uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan is voorlopig nog onduidelijk.