Arbeider (31) ernstig gewond nadat hij verstrikt in transportband textielbedrijf VHS

18 mei 2020

19u52 7 Meulebeke Een 31-jarige medewerker van het textielbedrijf TWE - het vroegere Libeltex - in Meulebeke is maandagnamiddag ernstig gewond geraakt bij een arbeidsongeval.

Hoe het precies kon gebeuren, is niet meteen duidelijk maar feit is dat de man plots met een arm gekneld raakte in een transportband die automatisch start en stopt. Hij werd meegesleurd. Collega’s handelden bliksemsnel: ze sneden de transportband door om verder onheil te voorkomen. De brandweer snelde ter plaatse en moest het slachtoffer evacueren van op de eerste verdieping. Omdat de man erg duizelig was, gebeurde dat liggend, in een schepbrancard. De onfortuinlijke werknemer van TWE werd voor verzorging naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht.