Apotheek laat klanten pincode invoeren met oorstokjes in strijd tegen coronavirus LSI

23 maart 2020

15u46

Bron: LSI 3 Meulebeke Creatief in tijden van corona. Dat is ook apotheker Filip Leupe (48) uit Meulebeke. Klanten die met Bancontact wensen te betalen, kunnen gebruik maken van een oorstokje. Op die manier hoopt de apotheek de verspreiding van het coronavirus maximaal tegen te gaan.

De apotheek langs de Oostrozebekestraat in Meulebeke nam al heel wat voorzorgsmaatregelen. Klanten worden bij het binnenkomen gevraagd de handen te ontsmetten en 1 meter afstand te houden. Tussen apotheker en klant zorgt een scherm voor extra beveiliging. “Maar we kunnen nog altijd een stapje verder gaan in de strijd tegen de overdracht van virussen”, klinkt het bij de apotheker.

Er wordt overal gevraagd zoveel mogelijk met Bancontact te betalen maar daarvoor is het wel telkens nodig met de vingers een pincode in te geven. Daar vond de apotheek een even simpel, ingenieus als goedkope oplossing voor. In een houten balk zijn gaatjes geboord waarin oorstokjes gestopt worden. Klanten kunnen een oorstokje nemen om de pincode in te voeren en het daarna weggooien. “Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinenkast”, vindt de apotheker.