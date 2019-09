Ander parcours en camerabewaking op Berencross Laatste grote test voor BK veldrijden in 2021 neerstrijkt op Ter Borcht Valentijn Dumoulein

17 september 2019

14u38 1 Meulebeke Op zaterdag 5 oktober is recreatiedomein Ter Borcht voor de zevende keer het decor van de Berencross. Het is de laatste keer dat de cyclocross plaatsvindt voor het BK veldrijden in 2021 het domein inpalmt. “Deze editie is dan ook de ideale gelegenheid om nog wat zaken op punt te zetten”, aldus de organisatie.

“De Berencross vindt volgend jaar niet plaats omdat het BK veldrijden zich al op 9 en 10 januari 2021 aandient en we twee dergelijke evenementen op hetzelfde domein in die tijdspanne logistiek en financieel niet kunnen bolwerken”, zegt Lore Beernaert van de organiserende vzw Cyclocross Meulebeke. “Dat betekent dat de komende wedstrijd op 5 oktober de laatste grote test voor het BK wordt. We hebben de gelegenheid om nog een paar zaken uit te testen. Zo zal er voor het eerst camerabewaking aan de ingangen zijn en blijven we aan het parcours werken.”

Parcourswijziging

Het parcours is dit jaar ongeveer 200 meter langer, wat de totale lengte nu op 2.900 meter brengt. “Zo is er een nieuwe extra brug van vier meter hoog boven de ingang aan de Ingelmunstersesteenweg”, vervolgt Lore. “Na de brug aan de Ter Borchtlaan zullen de renners ook een langere passage op de berm van de atletiekpiste moeten trotseren vooraleer ze de piste oprijden. Daarnaast zijn er uiteraard weer kunstmatige bruggen, balkjes en trappen op het speelplein aanwezig.” Het Robinsoneiland biedt net als vorig jaar meer uitdagingen, omdat de renners de schuine hellingen moeten trotseren. Per ronde doen ze daar twee passages. Het rennersdorp situeert zich opnieuw aan de Ter Borchtlaan.

Schaalvergroting

Met het oog op het BK dringt zich hoe dan ook een schaalvergroting op. “Het parcours zal sowieso drastisch wijzigen. Het zal nog wat spectaculairder moeten”, weet voorzitter Dirk Verwilst. “Ook het aantal toeschouwers gaat omhoog. Nu ontvangen we 5.000 mensen. Dat zijn er op een BK makkelijk drie tot vier keer zoveel. Ook het aantal vrijwilligers moet van 260 naar ruim 500. Dat wordt nog een flinke uitdaging. Een uitbreiding van Ter Borcht staat op de planning om met al die factoren rekening te kunnen houden.”

Strijd ligt open

De voorbije jaren was de Berencross vaak het decor voor een van de duels tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, maar beide tenoren moeten dit jaar afhaken. “Van Aert recupereert nog van zijn blessure in de Tour de France”, zegt de voorzitter. “Zonde, want hij was gebrand op een overwinning omdat hij hier nog nooit eerder een zege behaalde. Hij ging dit seizoen maximaal acht crossen rijden, waaronder hier in Meulebeke, maar het mocht niet zijn. “

Van der Poel ontbreekt omdat hij op dat moment nog in het buitenland zit. “Gelukkig zijn er genoeg andere toppers. Zo tekenen Nederlanders Lars van der Haar en Lars Boom present en verwelkomen we uit eigen land Tim Merlier, Belgisch kampioen Toon Aerts, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck. Bij de dames worden Sanne Cant en Ellen van Loy verwacht aan de meet. Met dit deelnemersveld belooft het spannend te worden. Het blijft evenwel geen sinecure om hen naar hier te halen, want het startbedrag is met prijzen tussen de 55.000 en 60.000 euro toch vrij exuberant.”

Programma

Om 10.45 uur bijten de nieuwelingen de spits af, om 11.50 uur gevolgd door de junioren. Om 13.45 uur kruisen de elitedames de degens en om 15 uur is het de beurt aan de heren. Geen veldrit zonder feest en dus is er vanaf 16 uur een afterparty met deejay in de feesttent en om 19 uur komt Sam Gooris optreden. Vtm zendt de rit van de elitedames en -heren live uit. Meer info en tickets: www.berencross.be.