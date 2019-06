Al vijfhonderd scholen voor Rode Neuzen Dag ingeschreven: ook Marialoopschool doet mee VDI

13 juni 2019

16u14

Bron: VDI 0 Meulebeke Het startschot is gegeven voor de campagne van de vierde Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius. De actie zet dit jaar nog meer in op scholen en wil van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken. Nu al zijn vijfhonderd scholen ingeschreven.

Waar de vorige jaren de focus lag op het mentaal welzijn van jongeren, verruimt de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius die dit jaar naar het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. Hoogtepunt van de actie wordt een grote slotshow op 29 november.

Om die problematiek onder de aandacht te brengen roept de Rode Neuzen Dag dit jaar zoveel mogelijk scholen op om acties te organiseren. “We willen de scholen zo goed mogelijk inspireren en ondersteunen”, licht Qmusic-dj en Rode Neuzen Dag-supporter Sam De Bruyn toe. “Het geld van de actie van de school gaat integraal naar hun gekozen project, aangevuld met een financiële extra door acties die de rest van Vlaanderen organiseert.”

Marialoopschool

Ook de Marialoopschool doet dit jaar voor het eerst mee. “Omdat de Rode Neuzen Dag zich nu ook vooral richt op jonge kinderen hebben we besloten daar dit jaar iets voor te doen”, vertelt directrice Eva Rubens. “Je kunt dit jaar voor je eigen school geld inzamelen. We hebben alvast meerdere ideetjes klaar liggen, maar hebben nog niet besloten welke we nemen. Dit kan bijvoorbeeld een nieuwe handleiding zijn rond gevoelens, anders zijn,... die we kunnen gebruiken in de klas. Of dit kan ook zijn voor het herinrichten van een lokaaltje waar kinderen rust kunnen vinden en praten met een leerkracht als ze het wat moeilijk hebben. Welke actie we gaan doen, weten we nog niet. Dat zal pas tegen eind augustus duidelijk zijn.”

Scholen die zich nog willen inschrijven, kunnen dat doen op rodeneuzendag.be. Rode Neuzen Scholen kunnen een speelplaatsoptreden winnen van Niels Destadsbader of K3.