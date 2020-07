Afrikaproject van Marialoopschool brengt flink bedrag op Valentijn Dumoulein

08 juli 2020

15u54 4 Meulebeke Juf Lieve Verstraete van de Marialoopschool organiseerde voor het vijfde jaar op rij verschillende acties om het Afrikaproject van vzw’s Rainbow4Kids en Let Us Change te steunen. Dat leverde zesduizend euro op.

“Er stond onder andere een quiz en aperitiefconcert op het programma”, vertelt juf Lieve. “We verkochten verder schoteldoeken en verzamelden rosse centjes. Samen met sponsoring en giften konden we op die manier 6.003,90 euro voor het goede doel verzamelen. De opbrengst gaat naar schoolkinderen in Ukundi met het project Rainbow4Kids in Kenia en de straatkinderen in het Ethiopische Awasse van Let us Change.

Bij Let us Change zijn ze meer dan tevreden met het ingezamelde bedrag. “Door corona verdienen mensen op straat als bedelaar of schoenenpoetser niets meer”, zegt verantwoordelijke Johan Vandenbossche. “En net nu moeten we extra investeren in hygiëne. We hebben nieuwe wasbakken, wc’s en watertanks geplaatst zodat er altijd water is om de handen te wassen. We gaan ook investeren in alcoholgel, mondmaskers en plastieken zeilen om alles veilig te houden.”

Bij Rainbow4Kids zal het geld dienen om onder andere extra schoolboeken aan te kopen.