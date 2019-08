Acht varkens uit beerput gered LSI

18 augustus 2019

10u22

Bron: LSI 0 Meulebeke Bij een landbouwer in de Vuilputstraat in Meulebeke zijn vrijdagavond acht varkens uit de beerput van een stal gered door de brandweer.

Aanvankelijk zakte één dier door de stalvloer. Het verleidde de landbouwer er toe om de mestkelder op eigen houtje open te leggen in een poging om het dier te redden. “Gevaarlijk”, klinkt het bij de postoverste van de Tieltse brandweer Lieven Rijckaert. “Je kan bedwelmd raken door mestgassen. Bij deze nog eens een oproep aan landbouwers om nooit onbeschermd in een mestkelder af te dalen. In Tielt is een uitleenpost waar ze gratis detectie- en ademluchtapparatuur kunnen afhalen om zo’n karwei uit te voeren. Enige voorwaarde: het volgen van een opleiding.” Toen er nog zeven andere varkens ook in de beerput belandden, besliste de landbouwer uiteindelijk toch om de hulp van de brandweer in te roepen. Alle dieren konden gered worden.