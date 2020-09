Aanstellingsviering is startschot van nieuwe Meulebeekse pastorale eenheid Valentijn Dumoulein

10 september 2020

10u56 1 Meulebeke Vier Meulebeekse kerkgemeenschappen vormen onder de naam Elisbet een nieuwe pastorale eenheid. Dat wordt op zondag 13 september officieel gevierd met een aanstellingsviering.

Die viering gaat om 10.30 uur door in de Sint-Amanduskerk in het centrum. Door corona kunnen er maar tweehonderd mensen de viering bijwonen. Inschrijven kan via https://kerkinmeulebeke.wordpress.com. De Brugse bisschop Lode Aerts tekent alvast present om het nieuwe pastorale team officieel aan te stellen. Het gaat om Marie-Christine Vergote, Martine D’Haene, Collete Van Hessche, Tom Verstraete en pastoor Rudi De Smedt. Adviserend lid wordt Irene Buytendorp.