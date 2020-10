90 maanden cel voor drie jongemannen voor reeks diefstallen in Okay-filialen Alexander Haezebrouck

06 oktober 2020

11u20 0 Meulebeke Drie jonge mannen uit Frankrijk zijn veroordeeld tot elk negen maanden cel effectief voor een reeks diefstallen waarvan een groot deel in Okay-filialen. Ze gingen telkens aan de haal met sterke drank.

De vier jongemannen, onder wie één minderjarige, pleegden de feiten telkens samen. De drie meerderjarigen moesten zich verantwoorden op de rechtbank. Ze verplaatsten zich telkens met een auto met Franse nummerplaat en schuimden Okay-filialen af. Ze konden gestopt worden toen de politie hen in Moeskroen bij de kraag vatte. Eerder die dag hadden ze ook al toegeslagen in de Okay van Passendale en Meulebeke, waar ze er met sterke drank vandoor gingen. Alle drie zijn ze nu dus veroordeeld tot negen maanden effectief. Ze moeten ook een geldboete van 800 euro betalen.