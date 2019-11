155 senioren verhuizen naar rusthuis Zonnewende: bewoners klinken op nieuwe kamers Valentijn Dumoulein

05 november 2019

17u34 0 Meulebeke Het was dinsdag D-Day voor de inwoners van rusthuizen Sint-Vincentius en Ter Deeve in Meulebeke. Na een jaar voorbereiding stond de grote verhuis naar het nieuw fusierusthuis Zonnewende enkele honderden meters verderop op het programma. 155 senioren konden voor het eerst terecht in hun nieuwe thuis en kregen een welkomstpakket en een glaasje.

Wie dinsdagnamiddag in de Karel van Manderstraat passeerde, kon de Grote Volksverhuis met eigen ogen aanschouwen. In kleine colonnes per verdieping en in een karavaan van rolstoelen duwden zestig zesdejaars van het Sint-Jozefsinstituut in Tielt de 155 senioren van hun oude naar hun nieuwe verblijf.

Een jaar voorbereiding

“’s Ochtends hadden die leerlingen ook al geholpen met kamers in te richten en de bedden op te maken”, zegt directrice Mieke Van Acker. “Er ging een jaar voorbereiding aan deze verhuis vooraf. We hadden een draaiboek klaar dat tot in de puntjes is gevolgd en we hadden verschillende werkgroepen om alles in goede banen te leiden. Naast de studenten stonden ook onze 145 personeelsleden klaar. Ook voor hen voelt dit een beetje als een eerste schooldag. De inwoners en hun familieleden kregen alle info op drie voorbereidende vergaderingen en het voorbije weekend mochten de meeste van hun spullen al de oversteek maken. Zo konden we hen rustig op de verhuis voorbereiden.”

In een paar uur waren alle 155 senioren overgebracht naar fusierusthuis Zonnewende. “Al een geluk dat we de zon ook effectief aan onze zijde hadden”, glimlacht de directrice. “Er stonden busjes van lokale vereniging Dynamicar klaar moest het regenen. Enkel tien zwaar hulpbehoevende bejaarden zijn met vervoer overgebracht.”

Koffie, taart en cava

Eens aangekomen konden de senioren met hun nieuwe kamer kennismaken. Om hen welkom te heten, was er al meteen koffie en taart. “Bovendien kregen we op onze kamer ook een welkomstpakket met een handdoek en zeepjes”, glundert inwoner Marie-Thérèse Lavaert (89), die voor de verhuis hulp van haar dochter Marleen Vanhee kreeg. “Deze kamers zijn ruimer om in te bewegen en er valt meer licht binnen. Bovendien zit ik nu op de hoek en heb ik twee ramen, wat het veel aangenamer maakt.” Iets verderop klinken Maria Moyaert (91) en dochter Berenice Vuylsteke met een glaasje cava op de succesvolle verhuis. “Ook een geschenk van het rusthuis”, zeggen ze tevreden.

In een andere vleugel installeert Michaël Deneir (93) zich. Hij maakte de oversteek vanuit Ter Deeve. “Ik heb net een mooi plaatsje gevonden voor een beeldje van een van mijn vroegere duiven. Bovendien kan ik nu van vergezichten genieten en oogt alles veel mooier. Meer heb ik niet nodig.”

Dementievriendelijk

Door de verhuis van Ter Deeve (gerund door het OCMW) en Sint-Vincentius (privé) komen beide rusthuizen nu onder één dak, onder de koepel van woonzorggroep GVO. “Om alles vlot te laten verlopen, hebben we gekozen om inwoners van beide rusthuizen gemengd in het nieuwe gebouw te laten wonen. Dat zou het sociaal contact moeten bevorderen.” Het nieuwe fusierusthuis is ook dementievriendelijk. Zo hebben de kamerdeuren verschillende kleuren zodat inwoners zich niet van kamer kunnen vergissen en is er geen gesloten afdeling. “We werken met een polsbadge die een signaal naar de computer stuurt als iemand komt waar dat niet mag”, verduidelijkt de directrice. “Verder komt er nog een mooi park waar ze dieren kunnen strelen of eten geven.”

Het oude Sint-Vincentiusrusthuis wijkt voor een nieuwbouw van projectontwikkelaar Vlaemynck. De gemeente gaat van de kamers in Ter Deeve dan weer negentien serviceflats maken.