‘Thuis’-actrice Leen Dendievel vertelt over haar boek ‘Asem’ Valentijn Dumoulein

07 oktober 2019

10u14 0 Meulebeke Op dinsdag 8 oktober mag de bibliotheek in OC Vondel actrice Leen Dendievel verwelkomen. Het grote publiek kent haar als het personage Kaat uit de één-soap ‘Thuis’, maar Leen is ook auteur.

Ze schreef eerder al het boek ‘Hard’, over liefde en verlies, en heeft met ‘Asem’ nu een tweede boek uit. In het boek vertelt ze over de oorzaak van haar paniekaanvallen. Wat gebeurt er in je hoofd tijdens zo’n aanval? En wat kan je er aan doen? In haar zoektocht sprak Leen met veel lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Ze onderzoekt waarom voeding zo’n invloed heeft op de werking van paniekaanvallenen ze ontdekt hoe we ademruimte kunnen terugvinden in deze hectische tijden. De lezing kadert in de Week van de Geestelijke Gezondheidszorg.

De lezing gaat om 19.30 uur van start in zaal De Mouterij van Vondel. De inkom bedraagt 5 euro. Inschrijven is vereist via https://meulebeke.bibliotheek.be of 051/54.13.80. In samenwerking met Standaard Boekhandel Tielt is het boek er ook te koop en is er een signeersessie voorzien.