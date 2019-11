‘t Berenhuisje zamelt speelgoed voor kansarme kindjes in Valentijn Dumoulein

04 november 2019

14u34 0 Meulebeke Buitenschoolse kinderopvang organiseert opnieuw een inzamelactie voor speelgoed. Wie nog speelgoed heeft liggen, mag dit komen brengen, waarna het een tweede thuis krijgt in een kansarm gezin.

De kinderopvang neemt enkel intact, proper en volledig speelgoed aan. Het ingezamelde speelgoed wordt geschonken aan kinderen uit kwetsbare Meulebeekse gezinnen en goede doelen uit de streek. Speelgoed binnenbrengen kan van 12 tot 19 november in ’t Berenhuisje op de eerste verdieping van de toren in ontmoetingscentrum Vondel langs de Karel van Manderstraat. Meer info via 051/48.83.46.