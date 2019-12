’t Berenhuisje is meest creatieve tijdens Week van de Buitenschoolse Kinderopvang Valentijn Dumoulein

10 december 2019

13u52 0 Meulebeke Buitenschoolse kinderopvang ’t Berenhuisje is bij een wedstrijd uitgeroepen tot origineelste, leukste en meest creatieve deelnemer aan de Week van de Buitenschoolse Kinderopvang. Hun activiteiten met als thema ‘natuurlijk’ vielen in de smaak bij het Vlaams Platform Kinderopvang.

’t Berenhuisje nam van 14 tot 18 oktober deel aan de Week van de Buitenschoolse Kinderopvang. “Dit keer organiseerden we een reeks activiteiten rond het thema ‘natuurlijk”, zegt coördinator Nico Landuyt. “Dat ging van een vogelverschrikker maken en waterkersbloemen verzorgen tot herfstbloemstukjes vervaardigen, met stro spelen en een insectenzoektocht op poten zetten. We dienden daarvoor een inzending in en we zijn de winnaar. Mijn oprechte dank en felicitaties aan al onze kinderbegeleidsters.” De kinderopvang ontvangt nog deze maand een prijzenpakket.