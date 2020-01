‘Stapsgewijze aanpak van meerjarenplan’ op agenda gemeenteraad Raadsvoorzitter voegt punt toe in poging situatie te deblokkeren Valentijn Dumoulein

23 januari 2020

13u24 0 Meulebeke Is er een opening in de politieke crisis die Meulebeke al enkele weken beheerst? Dat moet woensdag 29 januari op de gemeenteraad blijken. Gemeenteraadsvoorzitter Bert Verdru heeft alvast het punt ‘stapsgewijze aanpak van het meerjarenplan’ op de agenda geplaatst in een poging om de situatie te deblokkeren.

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) liet eerder al weten de geplande belastingsverhoging van 7 naar 7,5 procent te laten vallen en houdt nu woord. Toch is dat voor de drie VRIJ-leden, die als onafhankelijke in de raad zetelen, niet voldoende. Zij willen een inspraaktraject dat het meerjarenplan voorafgaat.

“Over de partijgrenzen heen stel ik een wens naar inspraak vast. Daarom plaatste ik in mijn hoedanigheid van gemeenteraadsvoorzitter dat extra punt op de agenda van de raad”, reageert Bert Verdru. “Dit is bovendien een maatschappelijke tendens. Onze raadsleden wille meedenken en niet buitenspel gezet worden. De aanwezige expertise is groot en er moet een manier gezocht worden om iedereen mee te betrekken in de opmaak van dat plan. Het zou een gemiste kans zijn om niet allen samen werk te maken van een gedragen meerjarenplan. De visie voor de komende jaren van onze gemeente helpen uitstippelen, is niet louter het werk van een select clubje maar zie ik als de taak van de volledige raad. Mijn oproep naar de raad is: laten we tijd maken om samen in een open en constructief klimaat te bouwen aan de toekomst van Meulebeke.” De gemeenteraad buigt zich op woensdag 29 november over het agendapunt.