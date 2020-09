Sperrenwijk krijgt in voorjaar 2021 een zandbak Valentijn Dumoulein

04 september 2020

16u20 0 Meulebeke De poging van verschillende buurtbewoners om bij het speelpleintje in de Sperrenwijk een zandbak te voorzien heeft dan toch zijn vruchten afgeworpen. Uit een enquête die de gemeente uitvoerde, blijkt dat het gros van de omwonenden voor het idee gewonnen is. De uitvoering is evenwel pas voor 2021.

Er was al langer vraag voor een zandbak op de Sperrenwijk, maar de gemeente schermde eerst met het argument dat zand op speelpleinen systematisch wordt vervangen door houtschors. Buurtbewoner Willy Claerhout hield echter voet bij stuk en kon via enkele gemeenteraadsleden de vraag van de wijk terug op de politieke agenda krijgen. De gemeente beloofde een zandbak te plaatsen als er inwoners bereid zouden zijn het deksel elke avond af te sluiten. Er werden uiteindelijk 40 reacties ingediend, waarvan 35 van inwoners die een zandbak wensen. Er zijn vijf personen bereid om de zandbak af te sluiten. “Doordat we niet beschikken over een goedgekeurd meerjarenplan en de herfst en winter in aantocht zijn, kiezen we ervoor om een zandbak aan te leggen in het voorjaar van 2021”, laat de gemeente weten. Dat is niet helemaal naar de zin van Willy Claerhout. “Een half jaar na onze eerste aanvraag ligt er nog altijd geen centimeter zand op het speelplein”, reageert hij. “Het aanleggen van een zandbak valt volgens mij onder ‘exploitatie’ en daarvoor zijn er wel kredieten.”