Hoogspanningslijn dwars door West-Vlaanderen? Deze Don Quichote wil dat verhinderen Filip voert als onafhankelijk expert al vijf weken strijd tegen huidige route Ventilus-project Valentijn Dumoulein

25 juni 2019

16u27

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Meulebeke De voorbije weken laaide het protest tegen het Ventilus-hoogspanningsproject van Elia op. Burgers verenigden zich in actiecomités en gemeentebesturen dienden zowat allemaal een negatief advies in. Onafhankelijk expert Filip Vanaeken uit Meulebeke dook in de dossiers en kantte zich vanaf dag één tegen het huidige plan.

Wie er op één van de voorbije infomarkten rond Ventilus bij was, kon Filip niet missen. Hij stond er telkens met een aanhangwagen vol informatie, artikels en suggesties over wat de beste alternatieven voor de huidige tracés zijn en hoe je je bezorgdheden aan de overheid kan duidelijk maken. “Veel mensen verwarren me in het begin met een medewerker van Elia, maar ik ben wel degelijk een onafhankelijk expert”, legt hij uit.

“Gevolgen voor gezondheid niet onderzocht”

“Ik heb met Adexon Expertises een eigen expertisebureau dat zich focust op de bouwsector. Daarin sta ik vaak mensen bij die schade heb geleden in dossiers, vaak tegen de overheid of verzekeringsmaatschappijen. Toen ik via een folder van Ventilus hoorde, ben ik me gaan informeren. Een van de tracés zou op een paar kilometer van hier kunnen komen en dus wilde ik meer weten. Ik ben me in die materie gaan verdiepen en gaandeweg ontdekte ik dat er alternatieven zijn die Elia niet eens wil overwegen. Ook de gevolgen voor de gezondheid van de mensen die in de nabijheid van zo’n mast wonen achten ze niet bewezen, terwijl er daar genoeg studies rond zijn en dit later zeer zware gevolgen kan hebben.”

Met Ventilus wil Elia duurzame energie van de windparken op zee naar het binnenland transporteren. Het gaat om 82 kilometer aan nieuwe hoogspanningskabels van 380 kilovolt dwars door onze provincie en 25 betrokken gemeentes. “Nu gaat Elia uit van bovengrondse wisselstroom, terwijl het perfect mogelijk is om gelijkstroom te gebruiken én ondergronds te gaan. In de rest van de wereld werken ze ondertussen met gelijkstroom. Waarom zou het dan hier niet kunnen? Het enige wat je moet doen is meer omvormingsstations bouwen en dat is duurder en daardoor blokt Elia pertinent alle alternatieven af. Moet het dan toch perse bovengronds, dan zijn Wintrack-masten misschien een alternatief. Die zijn in Nederlands al ingeburgerd en zorgen voor een derde minder straling.”

Politietoezicht

Filip stopte in vijf weken ruim 300 uur in dossiers uitpluizen en mensen informeren. “Na de eerste infomarkt onderzocht ik een paar dingen en dan ging ik naar de volgende infomarkt met wat nieuwe vragen. In de tussentijd kon ik alles checken en indien nodig ontkrachten. Na een poos wilden hun medewerkers geen antwoord meer geven. Na de vierde infomarkt mocht ik zelfs niet meer binnen in de zaal en op de zes locaties die nog volgden stond ik telkens onder toezicht van de politie. Dat is behoorlijk drastisch, maar het sterkt me in mijn strijd en die van de vele burgers die hier wakker van liggen.”

Nu donderdag 27 juni is de laatste dag dat er bezwaar tegen het traject kan ingediend worden. “Eind 2020 volgt dan een openbaar onderzoek en tweede participatieronde, maar nu al lijkt me duidelijk dat dit project er in de huidige vorm niet kan en mag komen”, vindt Filip. “Ik ben niet tegen het project, dat er sowieso zal komen, maar ik ga er alles aan doen om alternatieven die niet of minder schadelijk zijn op z’n minst door de overheid te laten onderzoeken.”

Info in Ingelmunster en Rumbeke

Wat Filip nog meest verbaast is dat hij dagelijks mensen ontmoet die nog niet ingelicht zijn. “Elia zegt dat de gemeentes de mensen moesten verwittigen over die infomarkten, maar die zeggen dat ze die vraag nooit gekregen hebben. Pas gaandeweg, toen het protest wat meer aanwakkerde, zijn er meer en meer mensen naar die infomarkten gekomen. En toch is er nog nood aan meer sensibilisering. Maandagavond hebben ik op vraag van inwoners nog honderd burgers in Ingelmunster uitleg verschaft en dinsdagavond gebeurde hetzelfde in Rumbeke. Provinciegouverneur Decaluwé verklaarde eerder ook dat het fake news was dat courgettes niet meer zouden groeien in de buurt van hoogspanningskabels. Ik heb hem er op gewezen dat dit komt omdat de bijen niet meer in het stralingsveld willen komen en dus die groenten niet kunnen bevruchten. Dat was hij blijkbaar even uit het oog verloren.”

Lokale Anuna

“Het mooiste wat we samen bereikt hebben is dat de burgemeesters ondertussen mee zijn in ons verhaal. Eerst zouden sommigen neutraal blijven, maar ondertussen hebben ze zowat allemaal negatief advies uitgebracht. Of hoe de druk van het volk hen ook heeft wakker geschud. Ik kan alleen maar hopen dat ze die houding blijven aanhouden. Ze noemen me al de ‘held van West-Vlaanderen’ of de lokale Anuna De Wever (die de klimaatmarsen organiseerde – nvdr.) maar eigenlijk kom ik gewoon op tegen deze onrechtvaardigheid. Ik strijd voor een gezonder alternatief voor het huidige plan.”