Met Sergio, imitator Claude François en …catch: Wervik maakt zich op voor de vijfdaagse zomerkermis

WERVIKDe vijfdaagse zomerkermis wordt dit keer zonder coronamaatregelen feest en plezier op de kermis in dit keer de Emiel Gellyncklaan en in de centrumstraten met talrijke activiteiten. Op het groot podium op het Sint-Maartensplein zijn er weer heel wat gratis optredens. “We hopen dat iedereen veel goesting heeft om er in te vliegen”, zegt schepen Lien Deblaere (Vooruit).

“De stadsdiensten voorzien samen met de organiserende verenigingen een uitgebreid programma met voor elk wat wils. De knaldrang is groot en de organisatoren hebben er alvast zin in.”

Zaterdag staat de traditionele kindernamiddag op het programma. Niet langer in de zaal van ‘t Kapittel maar vanaf dit jaar met een volledig nieuwe formule op het Zomerplein op het stadsdomein Oosthove.

Bumba

“Vanaf 13 uur is er daar een heus kidsfestival”, zegt de bevoegde schepen. “De ‘Grote Gekke Tistof kindershow’ is een creatie van de monitoren van de speelpleinwerking Tistof, de jeugddienst en de jeugdraad. Daarnaast is er een meet & greet met de enige echte clown Bumba en zal er heel veel randanimatie aanwezig zijn voor alle kinderen, ook voor de allerkleinsten.”

Vanaf 16.30 uur gaan de optredens van start op het podium van het Sint Maartensplein. The Black Gasolines (16.30 uur) zal de avond openen. Nadien volgt The Heartclub Band (18.30 uur), een coverband van The Beatles. Tot de groep behoren drie Wervikanen: zanger Nico Vantomme, gitarist Dimitri Durnez en bassist Peter Theuwen. “De avond afsluiten doen we met vanaf 21 uur The Black Starlings, met onder meer de alombekende Johnny Clarysse”, zegt Lien.

Op zondag is er opnieuw de koopzondag in samenwerking met het braderiecomité en de Wervikse handelaars in de centrumstraten. Vanaf 11 uur staat er een aperitiefconcert door het Banjo Orkest met oud-leerlingen van het Sint-Aloysiuscollege in Menen op het programma. “Een unieke sportbeleving vanaf 14 uur op de parking van het stadhuis wordt catch onder leiding van de bekende Bernard Vandamme”, vertelt Lien. “De Eurostars Wrestling-show gaat door in een speciaal opgebouwde worstelring.”

De optredens op zondag worden verzorgd door harmonie Sint Cecilia Geluwe (16 uur), Stadsharmonie Wervik (17 uur), de Wervikse Big Band (18 uur), de zeskoppige partyband Super Shake (19.30 uur) en vanaf 21 uur de plaatselijke dj Bbeatz (Birgen Braem). In de centrumstraten worden ook weer mobiele acts voorzien door de stadsdiensten in samenwerking met het braderiecomité.

Domein Oosthove is zondag het decor van de tweede editie van de Green Paradise -Old 2 New Tuning Car Meeting. Spectaculaire en unieke wagens zijn de trekpleister voor autoliefhebbers. Deze organisatie zorgt zondag ook voor de uitbating van het zomerplein.

Vinyl Broos

Op Zotte Maandag vindt de officiële opening dit keer plaats op het podium op het Sint Maartensplein. Radio Jess FM zorgt naar jaarlijkse gewoonte op het podium voor muziek en heel wat interviews. Vanaf 15 uur begint de ambiance op het Sint Maartensplein met een dk-set van de lokale Vinyl Broos, Dimitri Depoutre en Stefaan De Meerschman. Een jaar geleden waren ze toe aan hun eerste dj-set samen.

Nadien treedt om 17.30 uur charmezanger Jens op. Een blikvanger wordt vanaf 18.30 uur Ludovic Tournay, die eerder al langskwam met een uitstekende imitatie van wijlen Claude François. Aansluitend zal Sergio vanaf 19.45 uur het podium doen daveren. Vorig jaar zorgde burgemeester Youro Casier voor de grote verrassing toen hij fungeerde als dj. Dit keer draaien vanaf 21 uur stadsmedewerkers Ceetn en Rino.

Nog dit. De vijfdaagse zomerkermis wordt de grote vuurdoop voor Dylan Hoornaert, de nieuwe teamcoach Feestelijkheden. Hij werd na examens de opvolger van Rudy Vanden Broele die sedert mei van zijn pensioen geniet.

