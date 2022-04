Met de wagen naar de stad? Op deze parkings kan je goedkoop je auto kwijt

Menen Trio illegale inbrekers in cel na reeks au­to-inbraken en vechtpar­tij op bus in Menen

De drie verdachten die na een reeks inbraken in auto’s op de wijk Ons Dorp in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt konden worden, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. Ze bleken illegaal in het land en eerder al betrokken bij diefstallen in Leuven en een vechtpartij op de bus in Menen.

15 april