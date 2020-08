Woensdag uitvaart van Patrick Taveirne en zijn echtgenote Erik De Block

22 augustus 2020

13u58 0 Mesen In de Sint-Niklaaskerk in Mesen vindt komende woensdag in strikte familiekring de uitvaartplechtigheid van In de Sint-Niklaaskerk in Mesen vindt komende woensdag in strikte familiekring de uitvaartplechtigheid van Patrick Taveirne (59) en zijn echtgenote Ann Decleir (58) plaats. Woensdag werden ze op hun varkensbedrijf in Waasten dood aangetroffen. Beiden ademden een hoge concentratie mestgassen in.

De ventilatie viel blijkbaar stil en volgde een alarmmelding. Patrick ging kijken wat het probleem was en viel flauw door grote hoeveelheden mestgassen. Wat ook zijn vrouw overkwam toen ze wat later haar man kwam zoeken. ‘Verbijsterd door hun plotse heengaan, blijven ze geborgen in onze herinneringen, geworteld in ons bestaan’, zo staat het bovenaan de rouwbrief. ‘Wij hebben diepe bewondering voor al wat ze hebben gedaan.’

Het waren alvast twee heel harde werkers. Patrick was de zoon van Remi Taveirne zaliger en Agnes Vandewynckel. Vader Remi overleed in 2017. Remi groeide op in Esen (Diksmuide) en begon dan met een varkensbedrijf aan het Huttebos in Ploegsteert.

Ann Decleir was afkomstig uit Torhout. Ze was de dochter van Henri Decleir zaliger en Maria Goris. Vader Henri overleed in februari 2014. Hij was de medeoprichter en bezieler van het autobedrijf Decleir in de Oostendestraat in Torhout.

Patrick Taveirne en zijn echtgenote hadden twee dochters Margot en Katrien. Hun eerste kleinkind Hannah was hun oogappel. Patrick was al meer dan dertig jaar voorzitter van het feestcomité van de Hutte in Ploegsteert. Hij was ook lid van het Last Post Comité du Memorial in Ploegsteert. Ann was voorzitster van de feestcommissie van de serviceclub Kiwanis.