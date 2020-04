Witte vlagen aan het stadshuis uit dankbaarheid aan werkende burgers Christophe Maertens

10 april 2020

15u19 1 Mesen Aan het stadhuis van Mesen wapperen sinds kort witte vlaggen. Het stadsbestuur wil daarmee haar dankbaarheid uiten aan alle werkende burgers die de maatschappij momenteel rechthouden.

“Stad Mesen zegt bedankt”, aldus burgemeester Sandy Evrard. “Bedankt aan alle mensen in de zorg die dagelijks alles geven om het virus te bestrijden. Bedankt aan alle werkenden in eender welke andere cruciale sector. Bedankt aan de bevolking om voor jezelf en voor elkaar te zorgen.” De stad zelf houdt zich in deze coronacrisis niet afzijdig. Zo werd in het vakantieverblijf Peace Village een schakelzorgcentrum ingericht. De bedoeling daarvan is er coronapatiënten op te vangen die werden ontslagen uit het ziekenhuis, maar nog niet naar huis mogen.