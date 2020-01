Werken aan kerk in Mesen gaan van start: toren krijgt een panoramisch uitzicht Christophe Maertens

22 januari 2020

14u55 8 Mesen De werken aan de Sint-Niklaaskerk in Mesen beginnen op 3 februari. De kerk krijgt een toeristische functie, maar er blijven wel erediensten plaatsvinden. In de toren komt een panoramisch uitzicht van 360 graden. “Uniek in de Westhoek.”

Begin volgende maand beginnen de werken om van de kerk in Mesen een bezoekerstoren te maken. De toren is 45 meter hoog en na het beklimmen van 200 trappen krijgen de mensen een fraai uitzicht over de streek. “We moeten beginnen met de trapleuning te verhogen, omdat die veel te laag is”, zegt burgemeester Sandy Evrard. “Het is gevaarlijk. De eerste keer let je daar wel op, maar als je dat op en neer gaat, heb je dat niet meer in de gaten. Ook boven komt er meer plaats en moeten de klokken kunnen worden uitgeschakeld. Er zullen maximum tien personen naar boven kunnen. Het is de enige toren in de Westhoek die een uitzicht van 360 graden biedt.”

Misvieringen

“Er vindt op zaterdagavonden een misviering plaats in de kerk en die moet worden gerespecteerd. Ook worden er nog begrafenissen gedaan en het is uiteraard niet de bedoeling dat toeristen die naar boven willen die verstoren.”

Johannes Paulus II

De Sint-Niklaaskerk was tot 1776 onderdeel van de abdij van Mesen. In de kerk bevindt zich een crypte, de begraafplaats van Adela van Mesen en is sinds 1939 een beschermd monument. Tijdens WO I werd de kerk vernield. Adolf Hitler, toen koerier in het Duitse leger, maakte een waterverfschilderij en verschillende tekeningen van de verwoeste kerk. Het puin bleef liggen tot 1923. In de toren bevindt zich een vredesbeiaard met in totaal 59 klokken. De PAX-klok werd op 17 mei 1985 gezegend door paus Johannes Paulus II bij zijn bezoek aan Ieper.