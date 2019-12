Voorpost protesteert tegen komst asielcentrum, burgemeester stelt bewoners gerust: “We zijn een gastvrije stad. Laat je niets op de mouw spelden” Christophe Maertens

03 december 2019

20u54 0 Mesen Van de 1.000 inwoners van Mesen kwamen er dinsdagavond 19 inwoners naar de infovergadering rond het tijdelijk opvangcentrum dat in Peace Village op poten wordt gezet. Voor aanvang van het infomoment was er protest van Voorpost, maar burgemeester Sandy Evrard stelt iedereen gerust. “We zijn een gastvrije stad en zullen die mensen welkom heten. Laat je aub niets op de mouw spelden”, kregen de Mesenaars te horen.

Op 17 december worden in Peace Village in Mesen de eerste van 100 asielzoekers verwacht. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen er tot en met 30 januari onderdak krijgen. Het tijdelijk opvangcentrum in Mesen zal, zoals alle centra van Fedasil en het Rode Kruis, een open centra zijn. “Dat wil zeggen dat de mensen vrij binnen en buiten kunnen”, legt centrumverantwoordelijke Olivier Fiore uit. “Tussen middernacht en 6 uur ’s morgens moeten de bewoners binnen de muren van het centrum verblijven. Indien ze dat niet doen – als ze bijvoorbeeld bij familie op bezoek kunnen – moeten ze dat melden. Er zullen acht begeleiders aanwezig zijn en er is nachtpermanentie. We doen een oproep naar vrijwilligers.”

In 2016 werd Peace Village als eens omgevormd tot tijdelijk opvangcentrum. “En toen verliep alles zonder problemen, we hebben geen reden om te twijfelen dat het nu niet zo zou zijn. Mochten er wel problemen zijn, dan kunnen die zeker worden gemeld”, zegt burgemeester Sandy Evrard.

Nieuwgierig

“Bang? Neen, absoluut niet”, zegt Jacqueline Herkelbout, die samen met haar man Jean-Claude Ferrant naar infovergadering gekomen. “Ik was nieuwsgierig of er gezinnen zouden komen of alleenstaande mannen. Het blijkt dat laatste te zijn, wat ik wel een beetje vreemd vind. Toen er hier oorlog was – 100 jaar geleden - waren het de vrouwen en kinderen die op vlucht sloegen.”

Het koppel woont al 40 jaar in Mesen en dus ook in 2016 toen er voor het eerst vluchtelingen werden opgevangen in Mesen. “Ik heb toen niemand van die mensen gezien. Mijn dochter die in Voormezele woont, zag regelmatig enkelen van hen voor haar deur passeren. Ze trokken toen naar het zwembad van Ieper. Dus neen, last hebben we er niet van gehad. In Mesen is er niet veel te doen, dus ze gaan naar Ieper.” Jacqueline is tevreden met de info die ze krijgt van de burgemeester en van het Rode Kruis.

Protest Voorpost

Jo Bruneel woont pas anderhalve maand in Mesen en gaf zich op de infovergadering al meteen op als vrijwilligster. “We gaan zien wat ik kan doen voor die mensen. Ik ben geen leraar, maar misschien kan ik Nederlandse les geven. Waarom ik dit doe? Ik sta achter de vrede, maar ik vind dat je er dan ook iets moet voor doen. Ik wil woord bij daad voegen. Hopelijk staan de inwoners van Mesen open voor de initiatieven van het opvangcentrum.”

Bij aanvang van de infovergadering stond een delegatie van Voorpost aan de ingang van Peace Village. “We voeren actie in elke uithoek van Vlaanderen waar een opvangcentrum is of komt”, zegt Nick Van Mieghem van Voorpost. “Wij vinden dat vluchtelingen moeten worden opgevangen in eigen regio. We zijn niet tegen die mensen, maar we willen dat het Dublin-akkoord worden gerespecteerd. Dat wil zeggen dat ze vluchteling zijn tot ze in een land toekomen waar het veilig is, als ze verder trekken, dan zijn ze geen vluchteling meer.”