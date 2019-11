Voor rechter na te zijn betrapt met gestolen zonnebril Christophe Maertens

19 november 2019

10u55 2 Mesen G.L. (20) uit Heuvelland staat voor de rechter in Ieper nadat hij werd staande gehouden met een gestolen zonnebril op zijn hoofd. Die bril werd uit een wagen gestolen. “Ik heb die bril gevonden in de tuin.”

In de nacht van 19 op 20 juni vorig jaar werd in Mesen G.L. door de politie staande gehouden. De man droeg een zonnebril die even daarvoor was gestolen in een geparkeerde wagen. Twee getuigen hadden gezien hoe twee mannen aan de klink van wagens voelden of het voertuig al dan niet gesloten was. Een auto werd doorzocht en er verdween een zonnebril en een briefje van 20 euro. De beklaagde beweert dat hij op dat moment in het huis van zijn vriendin was en daar in de tuin de zonnebril vond. “Samen met mijn vriendin ben ik toen gaan wandelen. Ik dacht dat het de zonnebril van haar moeder was. En ja, het was donker, maar ik deed die zonnebril aan om grappig te doen”, aldus de man. Zijn raadsman voegde er nog aan toe dat er geen objectieve elementen in het dossier staan die aantonen dat G.L. de dief is. “We vragen dan de vrijspraak op basis van twijfel.” Vonnis op 16 december.