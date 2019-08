Vlaggen halfstok voor gestorven brandweermannen Christophe Maertens

14 augustus 2019

17u32 0 Mesen Ook in het stadje Mesen hangen de vlaggen halfstok ter nagedachtenis van de twee overleden brandweermannen in Beringen.

“Zowel aan het stadhuis als aan het cultuurhuis hangen de vlaggen halfstok voor de twee gestorven brandweermannen”, zegt burgemeester Sandy Ervrard (MLM). “Onze gedachten gaan uit naar de getroffen families en betrokken collega’s.”

De twee brandweermannen kwamen afgelopen weekend om het leven bij een zware brand in Beringen. Overal in het land en in onze provincie werden de gestorven brandweerlieden herdacht. Zo hield de brandweerpost Poperinge een minuut stilte. Ook andere posten kunnen dat nog doen. Sommige brandweerwagens werden voorzien van een zwart lint.