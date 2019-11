Vlaams Belang protesteert tegen asielopvang in Mesen Christophe Maertens

30 november 2019

09u51 2 Mesen De partij Vlaams Belang zegt dat opvang van asielzoekers niet thuis hoort in Mesen. “Een dergelijke opvang hoort niet thuis in woonwijken en stadscentra, en al zeker niet in een stad die amper 1.000 inwoners telt.” Burgemeester Sandy Evrard benadrukte eerder dat de bezoekers welkom zijn.

In Peace Village in Mesen krijgen tussen 17 december en 30 januari zo’n 100 asielcentrum een onderkomen. Het gaat om een humanitaire noodopvang. Voor de partij Vlaams Belang kan dat niet. “We hebben er kennis van genomen dat weldra een honderdtal Afghanen, Syriërs en Palestijnen zullen gehuisvest worden in Mesen”, zegt Wouter Vermeersch van Vlaams Belang. “Naar aanleiding van dit nieuws herhaalt het Vlaams Belang zijn standpunt dat dergelijke opvang niet thuishoort in woonwijken en stadskernen, en al zeker niet in een stad die amper 1.000 inwoners telt.” Volgens Wouter Vermeersch is de de inplanting van asielcentra – tot in de kleinste uithoeken van Vlaanderen - een rechtstreeks gevolg is van het falende asiel- en immigratiebeleid. “Ondanks herhaalde waarschuwingen van het Vlaams Belang is dit land regelrecht in een nieuwe asielcrisis geslaapwandeld. De cijfers spreken duidelijke taal: in drie jaar tijd is het aantal asielaanvragen met bijna 50 procent gestegen.”

Italië

Het Vlaams Belang spreekt verder de vrees uit dat het daar niet bij zal blijven. “Terwijl er elke maand vijf- tot zevenhonderd extra plaatsen in de asielopvang bijkomen, keurde de Kamer een resolutie goed om nieuw aangekomen illegale immigranten voortaan rechtstreeks vanuit Italië in te vliegen. Het spreekt voor zich dat zoiets het signaal de wereld zal insturen dat het lonend is de oversteek te wagen, waardoor de illegale immigratie alleen nog verder zal toenemen”, aldus de partij.

Welkom

Burgemeester Sandy Evrard wees er eerder deze week op dat de asielzoekers van harte welkom zijn in zijn stad. “Mesen is een gastvrije stad en heet de verzoekers om internationale bescherming welkom. We vinden het onze taak als stad ons steentje bij te dragen nu de nood aan opvangplaatsen alsmaar groter wordt. Peace Village is een geschikte locatie om voor een beperkte tijd een aantal mensen op te vangen, weten we uit het verleden.” In 2016 werden al eens asielzoekers opgevangen en dat verliep toen zonder problemen.